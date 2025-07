GP d’Austria 2025 – Una gara di casa difficile per Red Bull. Tensioni interne alla McLaren e pochissima azione in pista: il Gran Premio a Spielberg ha lasciato molti con l’amaro in bocca. Pochi festeggiamenti, solo sguardi delusi. ️ In questo episodio, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano cosa è davvero successo in gara. Ferrari in rimonta, oppure … ? Cosa sta succedendo tra Norris e Piastri? E perché il paddock sembra più frustrato che festante? Un’analisi approfondita di una domenica in cui si è … è festeggiato poco, e che ha aperto alcuni casi da seguire.