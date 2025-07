Giro di Vallonia 2025: Clément Izquierdo si aggiudica l’ultima tappa, generale a Strong. Milesi terzo

Ultima tappa scoppiettante al Giro di Vallonia 2025. La quinta frazione ha visto partenza ed arrivo a Bertrix e diversi strappi sul finale che hanno frazionato il plotone. Ad aggiudicarsi la gara è uno dei fuggitivi: il francese Clément Izquierdo, che ha conquistato la prima vittoria della carriera.

Il transalpino è riuscito ad anticipare l’arrivo del plotone, rimontante ad alta velocità. Seconda posizione per il neozelandese Corbin Strong: per l’uomo della Israel – Premier Tech c’è l’ufficialità della conquista della classifica generale.

Secondo podio nel giro di pochi giorni per Lorenzo Milesi: l’azzurro della Movistar centra il terzo gradino del podio al termine di un’altra gara all’attacco. In casa azzurra da segnalare anche il quinto posto di Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), decimo in classifica generale.