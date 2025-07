Dove vedere in tv Vettori-Allen oggi, MMA: orario, programma, streaming

Nella notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 luglio andrà in scena il combattimento tra Marvin Vettori e Brendan Allen in occasione della UFC Fight Night 318 di MMA. L’evento si terrà nell’ottagono dello Smoothie King Center di New Orleans, con l’azzurro e lo statunitense che si daranno finalmente battaglia oltre un anno dopo la cancellazione del match (causa infortunio alla spalla per “The Italian Dream”) inizialmente previsto il 6 aprile 2024.

Per entrambi i fighter questo è un momento abbastanza delicato, perché sono reduci da due sconfitte consecutive ed un eventuale terzo risultato negativo rischia di estrometterli dalla lista dei nomi che contano tra i pesi medi. A 31 anni, Vettori ha un record di 19-8-1 ed è adesso forse all’ultima chiamata per essere ancora rilevante nelle gerarchie della categoria. 24-7 invece il bilancio di Allen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Vettori-Allen, match inserito nell’UFC Fight Night 318 di MMA. L’incontro, previsto verso le ore 3.00 italiane della notte tra sabato 19 e domenica 20 luglio, verrà trasmesso in diretta streaming per gli abbonati su discovery+ e DAZN con diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VETTORI-ALLEN OGGI

Domenica 20 luglio

Ore 3.00 circa Marvin Vettori vs Brendan Allen

In precedenza, a partire dalle ore 2.00, si disputeranno i seguenti incontri:

Ateba Gautier vs Robert Valentin – Middleweight

Francisco Prado vs Nikolay Veretennikov – Welterweight

PROGRAMMA VETTORI-ALLEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.