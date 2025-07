Dove vedere in tv Italia-Inghilterra, Europei calcio femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

L’Italia vuole continuare a sognare e tornerà in campo martedì 22 luglio a Ginevra contro l’Inghilterra nella prima semifinale dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Le Azzurre, reduci dalla vittoria per 2-1 sulla Norvegia con il gol decisivo di Cristiana Girelli al 90′, hanno già fatto la storia tornando tra le migliori quattro del Vecchio Continente 28 anni dopo l’ultima volta.

A questo punto le ragazze guidate dal CT Andrea Soncin andranno a caccia di una finale europea che manca dal 1997, quando la Nazionale si arrese in finale alla Germania in quel di Oslo. Vedremo quale sarà il risultato conclusivo di questo gruppo a Euro 2025, ma il bilancio è già ampiamente positivo e le prospettive sembrano incoraggianti verso i prossimi anni con all’orizzonte l’ambizioso obiettivo della qualificazione olimpica per Los Angeles 2028.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Inghilterra, semifinale degli Europei di calcio femminile. La partita verrà trasmessa in diretta tv sulla Rai (palinsesto ancora da definire); in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-INGHILTERRA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Martedì 22 luglio

Ore 21.00 Italia vs Inghilterra – Diretta tv sulla Rai

PROGRAMMA ITALIA-INGHILTERRA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai (palinsesto ancora da definire).

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.