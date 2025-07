Calcio femminile, la Francia vince il Girone D degli Europei 2025. Ai quarti anche l’Inghilterra

Le due squadre che passano ai quarti di finale dal Girone D degli Europei senior 2025 di calcio femminile sono Francia ed Inghilterra, mentre vengono eliminati Paesi Bassi e Galles: questi i verdetti dopo i match dell’ultima giornata dedicata alla prima fase a gironi della manifestazione.

La Francia batte i Paesi Bassi per 5-2 e chiude in testa al raggruppamento a punteggio pieno con 9 punti. Le transalpine passano in vantaggio al 22′ con Toletti, ma le neerlandesi ribaltano il punteggio con la marcatura di Pelova al 26′ e l’autogol di Bacha al 41′, andando al riposo in vantaggio per 2-1. Nella ripresa le francesi capovolgono l’esito del match in appena 6′, con la rete di Katoto al 61′ e la doppietta di Cascarino tra il 64′ ed il 67′. Il rigore trasformato da Karchaoui in pieno recupero serve solo a fissare lo score sul definitivo 5-2.

L’Inghilterra vince il derby britannico con il Galles con un tennistico 6-1 e chiude al secondo posto a quota 6 punti. Il match viene chiuso dalle inglesi già nella prima frazione con il poker griffato da Stanway su rigore al 13′, Toone al 21′, Hemp alla mezz’ora, e Russo al 44′. Nella ripresa al 72′ arriva il 5-0 di Mead, poi al 76′ Cain firma la rete della bandiera del Galles, prima che Beever-Jones, al minuto 89 sigli il gol del definitivo 6-1.

CLASSIFICA GIRONE D

1 Francia 9

2 Inghilterra 6

3 Paesi Bassi 3

4 Galles 0