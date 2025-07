Eleonora Sestini e Maria Rachele Mancinelli sono le ospiti speciali della nuova puntata di Beach Zone, il format dedicato al meglio del beach volley italiano e internazionale, condotto da Simona Bastiani ed Enrico Spada. Le due atlete si sono messe in evidenza nella prima parte della stagione 2025, conquistando risultati importanti sia nel Campionato Italiano Assoluto sia a livello internazionale. In particolare, Eleonora Sestini ha avuto l’occasione di vestire la maglia della Nazionale Italiana di beach volley, prendendo parte alle qualificazioni della Nations Cup a Messina, sostituendo l’infortunata Reka Orsi Toth. Dopo il quinto posto ottenuto nella tappa di Catania del circuito tricolore, Sestini/Mancinelli si candidano come una delle coppie più interessanti da seguire nei prossimi appuntamenti, con ambizioni sia in ambito nazionale che nel Beach Pro Tour internazionale, dove sono già entrate nel meccanismo delle qualificazioni nei tornei Challenge. ️ Un’intervista da non perdere per conoscere meglio due delle protagoniste emergenti del panorama del beach volley femminile italiano!