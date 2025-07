Atletica, Scotti e Bonora superano in scioltezza le batterie dei 400 alle Universiadi. Due finalisti azzurri nei lanci

Buone notizie in chiave azzurra al termine della prima giornata dell’atletica ai Giochi Mondiali Universitari 2025 in Germania. Sui 19 rappresentanti italiani convocati per la manifestazione, quest’oggi sono stati in quattro a fare il loro debutto nello stadio di Bochum con l’obiettivo di superare il turno e restare così in corsa per una medaglia alle Universiadi.

Comincia positivamente il percorso di Edoardo Scotti, che vince la sua batteria in 46.81 e avanza in semifinale nei 400 metri due giorni dopo aver eguagliato il record italiano di Luca Sito a Madrid con 44.75. Obiettivo centrato anche da Alessandra Bonora, terza nella sua batteria in 53.39 e promossa direttamente in semifinale sul giro di pista.

Riscontri positivi anche nel settore dei lanci, con Enrico Saccomano che stacca il pass per la finale nel disco spingendosi oltre i 60 metri (misura richiesta per la Q grande) e ottenendo la terza miglior misura della qualificazione con 60.26. Si salva col brivido invece Sara Verteramo, che rientra tra le 12 finaliste nel getto del peso con un ultimo lancio di 15.48 metri valevole per l’undicesima piazza (7 centimetri in più della 13ma).