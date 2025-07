Questa settimana a Ginnasticomania incontriamo Marco Campodonico, il CT della nazionale italiana femminile di ginnastica artistica. In un’intervista esclusiva con Chiara Sani, Campodonico ci porta virtualmente all’interno della palestra di Brescia, il cuore pulsante della ginnastica azzurra, dove si allenano tante delle protagoniste che hanno conquistato l’Europa. Il tecnico ha raccontato con entusiasmo le emozioni vissute ai recenti Campionati Europei 2025, in cui l’Italia ha raccolto risultati di grande prestigio, e ha spiegato come si preparano le Fate azzurre in vista dei prossimi Campionati Mondiali. Un viaggio dietro le quinte della preparazione, tra fatica quotidiana, passione e grandi sogni olimpici. Una puntata da non perdere per scoprire i segreti del successo della ginnastica artistica italiana femminile!