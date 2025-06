Il Settebello supera 13-12, nella suggestiva cornice di una Scandone vestita a festa, l’Ungheria nella gara che segna il ritorno degli azzurri alle gare ufficiali in seguito alla squalifica post olimpica. Luca Piscopo, direttore del Centro Federale di Napoli, commenta la partita, si sofferma sulle ambizioni della truppa di Campagna per la rassegna iridata e ci aiuta a scoprire il certosino lavoro che si cela dietro l’organizzazione di un evento in grado di attirare migliaia di persone