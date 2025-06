In questo video intervistiamo Alice Betto, una delle grandi protagoniste del triathlon italiano. Due volte olimpica (Tokyo 2020 e Parigi 2024), medaglia di bronzo agli Europei di Triathlon 2017 e 2024, Alice racconta il suo percorso tra sport, sacrifici e il ritorno in gara dopo la maternità. Parliamo della sua preparazione atletica, delle emozioni vissute nelle competizioni internazionali e di cosa significa gareggiare ad alti livelli dopo essere diventata mamma. Argomenti trattati: Carriera di Alice Betto nel triathlon Esperienza olimpica Tokyo 2020 e Parigi 2024 Medaglie agli Europei di Triathlon Ritorno alle gare post maternità Vita da atleta e motivazione sportiva Conduce Alice Liverani Iscriviti al canale per altre interviste con atleti e approfondimenti sul mondo del triathlon!