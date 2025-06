Sport in tv oggi (venerdì 20 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 20 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis ad Halle dove Flavio Cobolli, unico azzurro a qualificarsi ai quarti di finale, affronterà il tedesco Alexander Zverev, che ieri si è imposto contro Lorenzo Sonego. Un match molto difficile per il giocatore romano, ma altrettanto stimolante.

In primo piano la prima giornata di prove libere del GP d’Italia di MotoGP al Mugello, con Francesco Bagnaia in cerca di risposte. Da non dimenticare poi l’impegno dell’Italia contro il Giappone nella Nations League di volley e il doppio appuntamento con l’atletica: il Roma Sprint Festival e la tappa di Diamond League a Parigi. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 20 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 20 giugno

09.00 Moto3, GP Italia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Italia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Canoa velocità, Europei 2025: quinta giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su canale YouTube Canoe Europe.

10.00 Judo, Mondiali 2025: eliminatorie Team Event – Diretta streaming su Judo Tv.

10.45 MotoGP, GP Italia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.30 Tennis, ATP Halle: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Bublik 2° match e inizio programma dalle 11.30)

11.30 Tennis, WTA Berlino: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11.45 Ciclismo, Giro d’Occitania 2025: terza tappa – Diretta streaming dalle 14.05 su Discovery+.

11.50 Ciclismo, Giro NextGen 2025: sesta tappa – Differita su Rai Sport HD alle ore 19.50; in streaming su Discovery+ (dalle 13.20), YouTube Giro d’Italia (dalle 13.20), gironextgen.it/live-streaming.

12.00 Tennis, WTA Nottingham: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

12.39 Ciclismo, Giro di Svizzera: sesta tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD dalle 14.50; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 14.50.

13.00 Tennis, ATP Queen’s 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.15 Moto3, GP Italia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Italia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.06 Ciclismo, Giro del Belgio: terza tappa – Diretta streaming dalle 15.30 su Discovery+.

14.30 Volley femminile, Nations League 2024: Italia vs Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN.

15.00 Canoa velocità, Europei 2025: quinta giornata (sessione pomeridiana) – Diretta streaming su canale YouTube Canoe Europe.

15.00 MotoGP, GP Italia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Equitazione, Global Champions League 2025: salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

16.15 Golf, Travellers Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 Nuoto, Meeting Cool Swim Merano: prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

17.15 Mountain Bike, World Serie 2025 in Val di Sole: XCC elite donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Calcio, Mondiale per club: Benfica vs Auckland City – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Judo, Mondiali 2025: Final Block Team Event – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay Sport 2, SkyGo, NOW e su Judo Tv.

18.00 Mountain Bike, World Serie 2025 in Val di Sole: XCC elite uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Pallanuoto, Trinacria Cup 2025: Italia vs Ungheria – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Atletica, Roma Sprint Festival 2025 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.15 Equitazione, Coppa delle Nazioni 2025 a Rotterdam: salto ostacoli – Diretta tvsu Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.50 Atletica, Diamond League 2025 a Parigi – Diretta tv dalle 21.00 su RaiSport HD e su Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW dalle 21.00.

20.30 Pallanuoto, Trinacria Cup 2025: Spagna vs Grecia – Diretta streaming su Waterpolo Channel.

21.00 Calcio, Mondiale per club: Flamengo vs Chelsea – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity e su DAZN.