In questa nuova puntata, Chiara Sani incontra Sofia Tonelli, la giovanissima rivelazione della Nazionale italiana di ginnastica artistica! A soli 17 anni, Sofia ha esordito sulla scena internazionale agli Europei di Lipsia 2025, lasciando subito il segno con una prestazione da incorniciare. Con la squadra italiana, ha conquistato una splendida medaglia d'oro, per poi salire anche sul podio individuale con uno straordinario bronzo alla trave, attrezzo che ha affrontato con classe, grinta e precisione. Sofia racconta le emozioni del debutto, la forza del gruppo azzurro e i sogni che l'accompagnano verso un futuro luminoso. Un'intervista da non perdere per tutti gli appassionati di ginnastica artistica e sport giovanile!