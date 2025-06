Ospite speciale della puntata è Sergio Baldo, Ispettore Capo della Polizia di Stato e coordinatore tecnico del gruppo sportivo Fiamme Oro Atletica Leggera con cui andremo a curiosare dietro nel dietro le quinte della gloria di una nostra grande squadra che “sforna” talenti e tanto ci fa battere il cuore. Sergio Baldo è infatti una delle figure chiave dell’atletica italiana, con il suo lavoro contribuisce alla crescita di giovani talenti e alla formazione di atleti di alto livello, portando avanti una tradizione di eccellenza sportiva. Baldo ha avuto un ruolo fondamentale nel consolidare il prestigio delle Fiamme Oro, un gruppo che ha visto emergere campioni in diverse discipline. La sua esperienza e la sua visione strategica hanno permesso alla squadra di ottenere risultati importanti, sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, è stato recentemente eletto presidente del Comitato regionale Fidal Veneto, un ulteriore riconoscimento del suo impegno per l’atletica. Dietro le quinte della gloria sportiva, c’è un lavoro intenso di preparazione, sacrificio e dedizione. Baldo, con il suo approccio tecnico e motivazionale, ha saputo creare un ambiente in cui gli atleti possono esprimere al meglio il loro talento. E noi in questa puntata lo andremo ad approfondire assieme a lui. Poi i preziosi consigli di Lorenzo Lotti col suo #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video da amici, testimonila appassionati di running con qualche chicca sempre dalla 100km del Passatore. Infine le Scelte per voi. Il tutto con tanti video highlights che ci inviano gli organizzatori in redazione. Siamo in onda (solitamente) tutti i mercoledì in diretta dalle ore 20.30 con l’atleta di turno tra i nomi di maggior rilievo del panorama nazionale; mentre tutti i venerdì dalle ore 21.00 con l’ospite esperto e poi tanti racconti di gare e curiosità. Un appuntamento da non perdere per chi ama il running e vuole restare aggiornato seguiteci! Ed inviateci i vostri video sabrinarun2u@gmail.com