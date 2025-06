Dalle 14:30 su Eurosport/Discovery andrà in scena una delle giornate più memorabili della storia dello sport italiano e del tennis. I due azzurri cercano una finale che manca da quasi 50 anni in campo maschile! Gli avversari sono i più pericolosi in circolazione: Djokovic e Alcaraz. Ne parliamo nella nuova puntata di TennisMania, in diretta alle 9:30