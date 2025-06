In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Michele Busa ci racconta il suo percorso, dai primi successi fino alla conquista della medaglia di bronzo mondiale nella 4×100 m mista e al recente record italiano nei 50 m farfalla . Un viaggio fatto di passione, allenamenti intensi e grandi sogni nel cassetto . ️ Conduce: Alice Liverani Un’intervista da non perdere per chi ama il nuoto e crede nel futuro dello sport italiano Iscriviti al canale per scoprire altre storie di atleti straordinari!