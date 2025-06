In questa intervista, il nuotatore olimpico italiano Federico Poggio ripercorre la sua esperienza alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove ha raggiunto la semifinale, e racconta la sua preparazione in vista delle prossime competizioni internazionali . Un viaggio fatto di emozioni, sacrifici e grandi sogni ancora da realizzare . ️ Conduce: Alice Liverani Un contenuto imperdibile per tutti gli amanti del nuoto e dello sport ad alto livello! Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste esclusive!