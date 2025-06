Alessandra Anghel (TC Pistoia) e Cristina Pescucci (CT Firenze) si sfidano nella finalissima della sesta edizione del Trofeo Città di Bologna, torneo femminile organizzato da Giocasport al Circolo Tennis Pontelungo. Il match, in programma oggi alle ore 9:30 in via Agucchi (BO), sarà trasmesso in diretta su oasport.it e su Canale 88. Anghel arriva in finale dopo una dura battaglia contro Vittoria Modesti, beniamina di casa e già due volte finalista del torneo, battuta in tre set (6-1, 3-6, 6-4). Pescucci, invece, ha superato Valentina Lia (TC Benasco) con grande intensità e qualità nonostante l’infortunio dell’avversaria (7-5, 4-6, 6-3). Con un montepremi di 2.500 euro e oltre 40 atlete iscritte da tutta Italia, il torneo rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale. Grande partecipazione di pubblico al CT Pontelungo, nel cuore del quartiere Santa Viola, e presenza annunciata dell’assessora allo sport Roberta Li Calzi per le premiazioni. ✅ Iscriviti al canale per non perdere gli aggiornamenti sul tennis italiano femminile! Segui la finale in diretta su oasport.it e Canale 88!