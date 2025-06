Nel nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, ospite speciale Simone Collio, ex velocista di punta della nazionale italiana e oggi affermato fisioterapista al fianco di grandi sprinter internazionali. Simone Collio, classe 1979, originario della Lombardia e da anni residente a Rieti, è stato il miglior velocista italiano degli anni 2000. Celebre per il suo personale di 10”06 sui 100 metri piani nel 2009 e per l’argento europeo nella 4×100 a Barcellona 2010 (con record italiano dell’epoca), è stato protagonista assoluto prima dell’avvento di campioni come Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Insieme al conduttore Ferdinando Savarese, analizzeremo lo stato di salute della velocità azzurra, il debutto stagionale di Jacobs a Turku e le sue prospettive in vista dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Un confronto tecnico e appassionato con chi la velocità italiana l’ha vissuta in prima persona, da atleta e da professionista del settore. Iscriviti al canale, lascia un like se ti interessano atletica e sprint, e attiva la campanella per non perdere le prossime puntate!