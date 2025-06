Il 13 Giugno 2025 alle ore 17.00 al Fantini Club ci sarà un appuntamento imperdibile con Dan Peterson, leggenda del basket e amatissimo volto televisivo, che sarà presente per raccontare in prima persona la sua straordinaria carriera e il suo nuovo libro “La Mia Olimpia, in 100 + 1 storie”. Con lui anche il giornalista Umberto Zapelloni per un dialogo coinvolgente tra sport, memoria e passione.