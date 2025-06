Nella puntata di oggi analizziamo il Gran Premio del Canada di Formula 1, una gara ricca di colpi di scena e spunti interessanti. Dalla straordinaria vittoria di George Russell al primo podio in F1 per Andrea Kimi Antonelli, passando per il clamoroso errore di Lando Norris e i tanti interrogativi in casa Ferrari: cosa sta succedendo davvero a Maranello?

Nella seconda parte ci spostiamo nel mondo delle due ruote con la preview del Gran Premio d’Italia MotoGP 2025 al Mugello. Scopri le ultime news, i favoriti del weekend e tutto quello che c’è da sapere sulla gara più attesa della stagione per i tifosi italiani!

