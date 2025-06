Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano il GP di F1 a Barcellona Il Gran Premio di Spagna 2025, sul circuito di Barcellona-Catalunya, doveva rappresentare la svolta della stagione di Formula 1… ma è stato davvero così? In questo video, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano tutti i temi caldi del weekend: Le novità tecniche, come le ali meno flessibili Le strategie dei team I piloti sotto pressione Scopri insieme a noi se questo è stato il GP della svolta o solo l’ennesimo fine settimana interlocutorio. Commenta e dicci cosa ne pensi! Iscriviti al canale per non perdere analisi, dirette e approfondimenti dal mondo della F1!