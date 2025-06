In questa intervista esclusiva, Alice Liverani incontra Alfio Giomi, ex presidente della FIDAL per due mandati e oggi alla guida della FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento). Un confronto a tutto campo sull’evoluzione dell’orienteering, sport che fonde corsa, strategia e ambiente naturale. Giomi condivide la sua esperienza nel mondo dell’atletica e la visione per far crescere l’orienteering in Italia, soprattutto tra i giovani e nelle scuole. Argomenti trattati: Il passaggio dalla FIDAL alla FISO Cosa rende l’orienteering uno sport unico Progetti per la diffusione a livello nazionale Giovani, territorio e valori educativi Il futuro della FISO secondo Alfio Giomi Uno sport che insegna a scegliere, pensare e orientarsi: scopri perché l’orienteering può essere una risposta alle sfide educative e sportive del nostro tempo. Iscriviti al canale per altri approfondimenti sul mondo dello sport italiano!