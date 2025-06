Tra le nuove promesse del beach volley italiano, spicca la coppia formata da Viola Massi ed Elisa Salvador, protagoniste di un percorso di crescita costante sotto la guida esperta di Andrea Abbiati, ex campione tricolore e oggi punto di riferimento tecnico nel panorama nazionale. Le due atlete, in tandem da due anni, uniscono determinazione, passione per la sabbia e uno spirito di squadra che le ha già portate a ottenere risultati di rilievo. Dopo la sfortunata uscita nelle qualificazioni della prima tappa del Campionato Italiano Assoluto di Caorle, lo scorso venerdì, le due beacher non si sono scoraggiate: attraversando l’Italia da est a ovest, hanno saputo reagire conquistando il titolo nel torneo B1 di Albissola, in Liguria. Oggi Viola ed Elisa sono le protagoniste di Beach Zone, la rubrica dedicata al mondo del beach volley, ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada. Un’intervista da non perdere per conoscere da vicino le emozioni, i sogni e gli obiettivi di una coppia che ha tutte le carte in regola per farsi largo nel circuito nazionale.