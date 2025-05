In questa puntata speciale di Sprint Zone, l’ospite d’onore è Zaynab Dosso, la regina della velocità italiana. La giovane sprinter azzurra sta conquistando il mondo con prestazioni straordinarie nei 60 e 100 metri, e in questo video ci racconta il suo incredibile percorso. Dal marzo 2024, Zaynab ha ottenuto quattro podi su cinque delle principali manifestazioni internazionali, un risultato che conferma il suo dominio nelle discipline più veloci dell’atletica. Il 2025 ha visto la sua esplosione, con un oro nei 60 metri agli Europei indoor, seguito da un argento mondiale nella stessa distanza, superando addirittura il bronzo dell’anno scorso nello stesso evento. E non è tutto: Zaynab ha anche conquistato il bronzo nei 100 metri agli Europei di Roma 2024, dimostrando di essere una delle atlete più forti del panorama internazionale. A soli 25 anni, Zaynab è nel pieno della sua maturità fisica e mentale, pronta a lanciarsi verso nuove sfide, con un obiettivo grande in vista: la prossima stagione mondiale e, soprattutto, Tokyo 2025, dove affronterà le migliori specialiste del mondo. Nel corso dell’intervista con Ferdinando Savarese, Zaynab condivide la sua emozionante esperienza, la crescente consapevolezza delle sue capacità e la felicità che la sua vita le regala ogni giorno. Non perderti questa intervista esclusiva con Zaynab Dosso, un vero esempio di dedizione e successo, pronta a lasciare il segno anche nelle future competizioni internazionali!