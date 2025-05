Unisciti a noi per un’analisi approfondita delle sfide più emozionanti della pallavolo. In diretta dalle 21.30, Simona Bastiani, Paolo Cozzi ed Enrica Merlo parleranno della finale di Champions League tutta italiana a Istanbul tra Scandicci e Conegliano, della finale scudetto maschile tra Trento e Civitanova, e della squadra Perugia in Champions League. Non perderti questa diretta esclusiva con tutti gli aggiornamenti e le analisi in tempo reale! Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo! #VolleyNight #ChampionsLeague #Scandicci #Conegliano #Volley #FinaleChampionsLeague #FinaleScudetto #Trento #Civitanova #PerugiaVolley #Pallavolo #VolleyFemminile #VolleyMaschile #Diretta #Sport #PallavoloLive #VolleyItalia #Volley2025