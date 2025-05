In questo episodio speciale condotto da Alice Liverani, incontriamo Jean-Éric Vergne, uno dei piloti più vincenti nella storia della Formula E. Due volte campione del mondo, 11 vittorie, 36 podi e una carriera iniziata in Formula 1 con Toro Rosso: Vergne è oggi un punto di riferimento assoluto del motorsport elettrico. ️ Nell’intervista, JEV si apre su tutto: Gli esordi nel karting e la scalata fino alla F1 La transizione alla Formula E e i suoi due titoli mondiali La resilienza nei momenti difficili e il futuro del motorsport Vita fuori dalla pista, pressioni, progetti e sogni ancora da realizzare Il significato speciale di correre a Monaco, proprio in questo weekend di gara Con il suo stile diretto e riflessivo, Vergne ci porta dentro la mente e la vita di un campione che ha saputo reinventarsi, senza mai perdere la fame di vittoria. Non perderti questo incontro esclusivo con una leggenda della Formula E. Iscriviti al canale per scoprire altre interviste con i protagonisti del motorsport internazionale!