Guarda l’intervista esclusiva a Nico Müller, pilota ufficiale del team Andretti Formula E, realizzata durante il prestigioso double-header di Monaco Monte Carlo 2025. In questo video, Müller racconta la sua stagione, le sfide del campionato mondiale di Formula E e gli obiettivi con il team Andretti. Un’occasione unica per entrare nel mondo della mobilità elettrica e scoprire i segreti dei circuiti cittadini più iconici! ✔️ La sua storia ✔️ Le impressioni di Nico Müller su Monaco e il futuro della categoria ✔️ Retroscena del team Andretti e della gara di Monte Carlo Guarda l’intervista completa e iscriviti al canale per non perdere le prossime esclusive dal mondo del motorsport elettrico! #FormulaE #NicoMüller #NicoMueller #Andretti #Monaco #DoubleHeader #Intervista #Motorsport #AutoElettriche #Montecarlo2025