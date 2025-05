Sonego-Burruchaga oggi, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Si alza il sipario sul torneo maschile degli Internazionali d’Italia 2025. In questa prima giornata farà il suo esordio Lorenzo Sonego, che affronterà al primo l’argentino Roman Andres Burruchaga, numero 135 della classifica mondiale e proveniente dalle qualificazioni.

Per il piemontese è sicuramente una grande occasione, visto che il pronostico è completamente dalla sua parte e poi anche perché al secondo turno ci sarebbe il russo Karen Khachanov, in quella che sarebbe una sfida di secondo turno assolutamente da giocare.

Dopo essere stato sconfitto a Madrid, Sonego si è spostato a Montecarlo per preparare al meglio gli Internazionali d’Italia ed è stato anche compagno di allenamento di Jannik Sinner proprio nei giorni in cui il numero uno del mondo cominciava a scaldare i motori in vista del suo ritorno in campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Lorenzo Sonego – Roman Andres Burruchaga, valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport

CALENDARIO SONEGO-BURRAUCHAGA ATP ROMA 2025

Mercoledì 7 Maggio

Terzo match dalle ore 11.00 Lorenzo Sonego-Roman Andres Burruchaga – Diretta TV Rai 2 e Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis (in base a contemporaneità)

In precedenza

Errani-Osaka

Griekspoor-Kecmanovic (non prima delle 13)

