Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone, ospite Alessandro Sibilio Il 26enne specialista degli ostacoli sul giro di pista, dove è anche molto veloce sulla distanza piana, è sicuramente uno dei più grandi talenti dell’atletica italiana, frenato solo nella sua ancor giovane carriera da qualche importante infortunio che non gli ha però impedito di ottenere prestigiosi risultati, quali su tutti la finale olimpica di Tokyo 2021 e l’argento europeo a Roma 2024 ottenuto grazie al nuovo primato italiano strappato al mito Fabrizio Mori che lo deteneva dal 2001. Nel pieno della sua maturità fisica è pronto per affrontare le nuove sfide dell’anno, forte oltretutto di una preparazione mirata pure alla prevenzione da possibili infortuni, a iniziare dalla prima gara dell’anno sui 400 ostacoli che avverrà il 16 maggio prossimo a Doha in occasione della Diamond League, con l’obiettivo puntato ovviamente sui campionati del mondo di Tokyo a settembre. Conduce: Ferdinando Savarese