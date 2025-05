Puntata nuova con tante informazioni dall’atletica leggera, soprattutto dalla strada, trail, e tanto altro; ma anche tante chicche ad iniziare dal nostro ospite, l’esperto di oggi è Marcello Magnani. Per i pochi che non lo conoscessero ancora è un manager sportivo, titolare di Sport Vision, e sono suoi gli atleti tra i migliori al mondo del settore atletica leggera tra cui tra i tanti e famosi Nadia Battocletti, e Marcel Jacobs. Segni particolari: figlio d’arte, infaticabile viaggiatore per lavoro, appassionato di sport, simpaticissimo e…ferrarese (per il nostro orgoglio emiliano-romagnolo! permetteteci) Non mancheranno Lorenzo Lotti che torna a dispensarci preziose pillole di consigli col suo #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con tanti video ed anche promo di gare tutti da seguire ed infine le Scelte per voi. Il tutto farcito da lanci video Highlights che ci inviano gli organizzatori in redazione. Siamo in onda (solitamente) tutti i mercoledì in diretta dalle ore 20.30 con l’atleta di turno tra i nomi di maggior rilievo del panorama nazionale; mentre tutti i venerdì dalle ore 21.00 con l’ospite esperto e poi tanti racconti di gare e curiosità. Un appuntamento da non perdere per chi ama il running e vuole restare aggiornato seguiteci! Ed inviateci i vostri video sabrinarun2u@gmail.com