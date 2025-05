Sono 25 le vittorie di fila per il n. 1 del mondo, 14 nei 1000 e 24 set contro to 10! Soprattutto il devastante 6-1 6-0 su Ruud è la miglior versione di sempre sul rosso per Jannik. Intanto Paolini diventa la terza finalista italiana agli Internazionali d’Italia nell’era Open. TennisMania torna in diretta alle 8 e 15.