Puppo: “Draper impressionante, lo sarà anche 3 su 5?”

Lorenzo Musetti non è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato dal britannico Jack Draper, nelle semifinali del Masters1000 di Madrid. Il toscano è stato battuto dal forte tennista del Regno Unito con lo score di 6-3 7-6 (4). Un match di alto livello in cui soprattutto nel secondo parziale il tennis è lievitato e l’azzurro ha avuto le sue chance per portare al terzo set la sfida.

Un match analizzato nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo. Il giornalista/telecronista di Eurosport si è pronunciato su quanto è accaduto sulla terra rossa della Caja Magica: “Una bella partita, molto gustosa, soprattutto nel secondo set. Draper favorito dal contesto di Madrid. In finale parte con i favori del pronostico con Ruud. Quando il britannico è calato, non so se Musetti se ne sia accorto. 2 su 3 il britannico è già tra i migliori al mondo. 3 su 5 può essere un po’ diverso?“, si è chiesto Puppo.

Entrando nello specifico, il collega di Eurosport ha anche affermato: “Il numero di errori di Draper è stato minimizzato a cavallo tra primo e secondo set: questo è stato impressionante. Il problema per la prima settimana a Roma è il meteo, perché è previsto brutto. Musetti ha quel modo di fare le palle corte scappando indietro. Non ne ha fatte molto buone in questo torneo“.

Appuntamento dunque al Foro Italico per quanto riguarda Musetti, torneo in cui farà ritorno Jannik Sinner, messa definitivamente in archivio la vicenda “Clostebol”. Da verificare se ci sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, costretto al forfait a Madrid.