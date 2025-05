Partito il Giro d’Italia: Paolo Savoldelli predice un finale entusiasmante!

In questa puntata speciale di Bike Today, Paolo Savoldelli, campione del passato e attento conoscitore del ciclismo, si unisce a Gian Luca Giardini per analizzare le prime due tappe del Giro d’Italia 2025. La Corsa Rosa ha già offerto i primi verdetti, ma per Savoldelli, sarà l’ultima settimana a decidere il vincitore. Non mancano le sorprese e, secondo l’esperto, alcuni ciclisti italiani potrebbero essere i grandi protagonisti della parte finale del Giro.

Scopri insieme a Savoldelli e Giardini cosa aspettarci nei prossimi giorni della competizione più importante d’Italia, con analisi, pronostici e anticipazioni sul Giro d’Italia 2025.