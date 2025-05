Internazionali d’Italia 2025, Sonego paga la tensione. Un nuovo inizio per Cocciaretto

In attesa di conoscere l’esito delle ultime partite della sera, questa giornata degli Internazionali d’Italia ha raccolto per l’Italia solamente i sorrisi di una ritrovata Elisabetta Cocciaretto, che cancella l’ultimo periodo negativo e si regala una sfida decisamente affascinante contro Iga Swiatek al secondo turno. Una partita dal pronostico quasi scritto, ma per la marchigiana è comunque un’occasione da vivere e da sfruttare, una sfida nella quale non ha nulla da perdere ma solamente da guadagnare.

Non era per nulla sicura la vittoria con l’armena Elina Avanesyan, numero 38 della classifica mondiale e giocatrice che può creare qualche insidia. Eppure nei due set vinti (il primo per 6-2 ed il terzo per 6-1) Cocciaretto ha assolutamente dominato, mostrando probabilmente il miglior tennis da inizio stagione. Questa è la seconda affermazione dell’anno nel massimo circuito, con la prima arriva ad Indian Wells grazie anche al ritiro della messicana Zarazua. Una buona iniezione di fiducia anche in vista del Roland Garros dove Cocciaretto spera in un pizzico di buona sorte almeno al primo turno nel sorteggio.

Tutte da pronostico le sconfitte al femminile di Sara Errani (con Osaka), Lucrezia Stefanini (con Kudermetova), Federica Urgesi (con Andreescu) ed Arianna Zucchini (con Mboko), mentre quella al maschile di Lorenzo Sonego è decisamente la sorpresa negativa della giornata azzurra. Un passaggio a vuoto del tutto inaspettato quello del piemontese, contro l’argentino e figlio d’arte Roman Andres Burruchaga, che ha dominato con un perentorio 6-2 6-3.

Un Sonego irriconoscibile, forse bloccato anche dalla tensione di giocare in casa. Addirittura 37 errori non forzati da parte del nativo di Torino, che non è mai riuscito ad entrare in partita. Purtroppo questa era decisamente una bella occasione, anche perchè poi al secondo turno la sfida con il russo Karen Khachanov era assolutamente giocabile. Purtroppo Sonego manca ancora di continuità e lo spettacolare inizio di stagione in Australia (quarti di finale Slam) sembra davvero un lontano ricordo. La speranza è che possa ritrovarsi proprio a Parigi, altrimenti la stagione sul rosso può definirsi decisamente deludente.