Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 8 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

Saranno ben dieci gli azzurri che scenderanno in campo quest’oggi agli Internazionali d’Italia. C’è grande attesa soprattutto per l’esordio della numero uno d’Italia, Jasmine Paolini, che affronterà all’esordio la neozelandese Lulu Sun. La toscana ha spesso faticato al Foro Italico, pagando la pressione del giocare in casa, ma dopo l’anno scorso le aspettative sono alte e soprattutto Paolini ha maturato la consapevolezza di valere le migliori del mondo ed è pronta ad un grande risultato a Roma.

Nel tabellone femminile ci saranno anche due sfide di secondo turno davvero affascinanti per Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. La marchigiana affronterà la polacca Iga Swiatek, numero due del mondo; mentre la romagnola se la vedrà con la ceca Karolina Muchova, numero dodici del seeding.

Jannik Sinner conoscerà il suo primo avversario e si spera possa esserci un derby per l’altoatesino, visto che affronterà il vincente del match tra Federico Cinà e l’argentino Mariano Navone. Un derby sicuro è quello che mette di fronte Flavio Cobolli e Luca Nardi. Serata speciale per Fabio Fognini dopo l’annuncio che questo sarà il suo ultimo torneo a Roma, con il ligure che attende il britannico Jacob Fearnley. Ad aprire invece il programma sul Centrale sarà Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. In campo anche Matteo Gigante contro il francese Arthur Rinderknech.

La terza giornata degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis a Roma prenderà il via a partire dalle ore 11.00. La copertura televisiva per quanto concerne il tabellone di singolare maschile sarà affidata aSky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), sfruttando le app. Sky Sport Plus (per i clienti Sky) ed Extra Match (clienti NOW); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. Per quanto concerne, il tabellone femminile ci sarà il simulcast tra i canali di Sky Sport citati e SuperTennis HD; in streaming con le piattaforme a pagamento menzionate, supertennis.tv e SuperTennix. Su Rai 2 HD sarà possibile seguire il match di Federico Cinà, di Fabio Fognini, di Matteo Arnaldi e del derby Cobolli-Nardi e in streaming su RaiPlay.

ORDINE DI GIOCO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Giovedì 8 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Matteo Arnaldi (Ita) vs. Roberto Bautista Agut (Esp)

Elisabetta Cocciaretto (Ita) vs. [2] Iga Swiatek (Pol) – Non prima delle 13:00

[6] Jasmine Paolini (Ita) vs. Lulu Sun (Nzl)

Jacob Fearnley (Gbr) vs. Fabio Fognini (Ita) – Non prima delle 19:00

Lucia Bronzetti (Ita) vs. [12] Karolina Muchova (Cze) – Non prima delle 20:30

Grand Stand Arena – ore 11:00

Naomi Osaka (Jpn) vs. [9] Paula Badosa (Esp)

Mariano Navone (Arg) vs. Federico Cina (Ita)

Luca Nardi (Ita) vs. Flavio Cobolli (Ita)

Ashlyn Krueger (Usa) vs. [3] Jessica Pegula (Usa) – Non prima delle 17:00

Mattia Bellucci (Ita) vs. Pedro Martinez (Esp)

SuperTennis Arena – ore 11:00

Petra Kvitova (Cze) vs. [27] Ons Jabeur (Tun)

Fabian Marozsan (Hun) vs. Joao Fonseca (Bra)

Arthur Rinderknech (Fra) vs. Matteo Gigante (Ita)

[16] Elina Svitolina (Ukr) vs. Jessica Bouzas Maneiro (Esp)

Learner Tien (Usa) vs. Reilly Opelka (Usa)

Pietrangeli – ore 11:00

Hugo Gaston (Fra) vs. Nicolas Jarry (Cil)

Peyton Stearns (Usa) vs. Anna Kalinskaya (Rus)

[29] Danielle Collins USA vs. Elena Gabriela Ruse (Rou)

Alexander Bublik (Kaz) vs. Roman Safiullin (Rus)

[5] Madison Keys (Usa) vs. Varvara Gracheva (Fra)

Court 14 – ore 11:00

Aleksandar Vukic (Aus) vs. Nicolas Moreno De Alboran (Usa)

[25] Elise Mertens (Bel) vs. Suzan Lamens (Ned)

Hailey Baptiste (Usa) vs. [19] Liudmila Samsonova RUS

Roberto Carballes Baena (Esp) vs. Sebastian Ofner (Aut)

[18] Beatriz Haddad Maia (Bra) vs. Marie Bouzkova (Cze)

Court 1 – ore 11:00

Jaqueline Cristian (Rou) vs. [23] Yulia Putintseva (Kaz)

[13] Diana Shnaider RUS vs. Caroline Dolehide (Usa)

Nuno Borges (Por) vs. Thiago Seyboth Wild (Bra)

Gabriel Diallo (Can) vs. Marcos Giron (Usa)

Court 2 – ore 11:00

Jesper de Jong (Ned) vs. Alexander Shevchenko (Kaz)

[17] Jelena Ostapenko (Lta) vs. Rebecca Sramkova (Skv)

Tomas Barrios Vera (Cil) vs. Jaume Munar (Esp)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) circuito ATP e WTA; SuperTennis HD solo circuito WTA; Rai 2 HD solo match di Matteo Arnaldi

Diretta streaming: SkyGo, NOW per il circuito ATP e WTA; Tennis Tv solo circuito ATP; supertennis.tv e SuperTennix solo circuito WTA; RaiPlay solo per il match di Lorenzo Sonego

Diretta testuale: OA Sport per le partite di Federico Cinà, di Fabio Fognini, di Matteo Arnaldi e del derby Cobolli-Nardi