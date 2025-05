Internazionali d’Italia 2025, nove azzurri in campo. La prima di Grant, esordio di Sonego e Darderi

Dopo la prima giornata di ieri dedicata solo al torneo femminile, oggi si alza il sipario anche su quello maschile agli Internazionali d’Italia 2025. Sarà un mercoledì molto ricco per il tennis italiano, visto che saranno ben nove gli azzurri che scenderanno in campo. C’è sicuramente grande attesa e curiosità per la prima da italiana di Tyra Caterina Grant, che affronterà la croata Antonia Ruzic, numero 117 della classifica mondiale. Una partita tutta da vivere per la neo azzurra, che sicuramente riceverà un tifo speciale alla sua prima al Foro Italico ed anche sul Centrale.

Se in serata c’è un’esordiente assoluta in quel di Roma, in apertura invece c’è chi ha vissuto mille emozioni agli Internazionali d’Italia come Sara Errani. L’emiliana se la vedrà con la giapponese Naomi Osaka in una partita in cui l’azzurra parte decisamente sfavorita, ma si sa che Sarita ci metterà come sempre tutto il suo cuore e coraggio.

Restando in campo femminile partono sfavorite pure Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini, che affronteranno rispettivamente l’armena Elina Avanesyan e la russa Veronika Kudermetova. Sarà speciale, invece, per Federica Urgesi ed Arianna Zucchini, che vogliono godersi al massimo la loro esperienza contro le canadesi Bianca Andreescu e Victoria Mboko.

Si diceva che inizia anche il torneo maschile ed infatti ci sarà l’esordio sul campo Centrale per Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Il piemontese parte decisamente favorito contro il qualificato argentino Roman Andres Burruchaga ed è sicuramente una grande occasione per accedere al secondo turno agli Internazionali, dove ad attenderlo ci sarebbe il russo Karen Khachanov, in una partita assolutamente da giocare.

Per Darderi, invece, la prima sarà in serata contro il cinese Bu Yunchaokete. Un esordio da non sottovalutare per l’azzurro, che ha comunque assolutamente il pronostico dalla sua parte e che proverà a qualificarsi per il secondo turno dove troverebbe Jack Draper, numero cinque del seeding e fresco finalista del torneo di Madrid.

Avversario asiatico anche per Francesco Passaro, il terzo azzurro che giocherà quest’oggi. Il tennista di Perugia affronterà Chun-Hsin Tseng di Hong Kong, proveniente dalle qualificazioni. Anche per l’umbro comunque è una possibile occasione da sfruttare per provare a raggiungere il secondo turno ed il match contro Grigor Dimitrov.