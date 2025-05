In questo episodio degli Highlights di OA Sport TV riviviamo i momenti salienti della settimana con le storie e le voci dei grandi protagonisti dello sport azzurro: Anna Cristino, giovane promessa del fioretto femminile italiano Riccardo Mazzetti, veterano del tiro a segno azzurro ⛵ Francesca Clapcich, stella della vela italiana Christian Parlati, medaglia d’oro agli Europei di judo 2024 a Podgorica Marcello Abbondanza, campione in Corea e nuovo allenatore del Fenerbahce volley femminile Thomas Maggiora, coach della talentuosa Sara Curtis, astro nascente del nuoto italiano Non perdere l’occasione di scoprire le storie, le emozioni e i traguardi dei nostri campioni! Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare aggiornato su tutte le novità di OA Sport TV!