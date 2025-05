Un contenuto speciale dedicato alla memoria di Giuseppe Moioli, scomparso il 5 maggio 2025 all’età di 97 anni. Campione olimpico a Londra 1948, Moioli è stato non solo un fuoriclasse del canottaggio italiano, ma anche un allenatore straordinario, capace di trasmettere passione, disciplina e visione a intere generazioni. In questo tributo, si incontrano due epoche dello sport italiano: Piero Poli, oro olimpico a Seul 1988, tra i primi atleti cresciuti sotto la guida di Moioli Andrea Panizza, argento ai Mondiali di Parigi, tra gli ultimi a ricevere i suoi insegnamenti Un legame che va oltre il tempo e la medaglia. Qualche giorno prima della sua scomparsa, guardando la barca di Panizza in azione, Moioli ha detto con orgoglio: “Questa barca è una macchina.” Un’eredità viva, che continua a spingere il canottaggio italiano verso nuovi traguardi. Iscriviti per altri contenuti su storie vere, sport e grandi protagonisti azzurri.