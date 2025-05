Stanislao Zama si racconta: dalla vittoria a “99 da Battere” con Max Giusti, alla nascita della sua nuova palestra specializzata in arrampicata ‍♂️. Un viaggio che parte da Faenza, culla del climbing italiano, fino alla vetta del riconoscimento sportivo nazionale: la prestigiosa ️ Palma d’Oro CONI al Merito Tecnico, mai assegnata prima d’ora a un tecnico dell’arrampicata. Zama è uno dei protagonisti silenziosi dietro ai successi dei grandi nomi dell’arrampicata italiana: Ludovico Fossali, campione del mondo e atleta olimpico a Tokyo 2021 , e Matteo Zurloni, già qualificato per Parigi 2024 . Tecnico della nazionale, pioniere nel settore e profondo conoscitore dello sport, Zama riflette sull’evoluzione del movimento italiano, sull’impatto delle Olimpiadi e sul futuro di questa disciplina in continua ascesa. Con uno sguardo attento ai nuovi talenti e alla preparazione atletica, racconta cosa significa vivere per la parete. Una chiacchierata autentica, tra passione, visione e tecnica pura. ️ Conduce Alice Liverani