‍♂️ Nuova puntata imperdibile per gli appassionati di corsa! Questa sera ai microfoni abbiamo Ferruccio Demadonna, nome di spicco nell’organizzazione delle più importanti gare su strada in Italia. Con lui approfondiamo tutte le novità dalla commissione FIDAL: cambiamenti, regolamenti e prospettive per il futuro delle competizioni su strada e non solo! In puntata: #SempreDiCorsa con i consigli dell’esperto Lorenzo Lotti Dalla Pancia della Gara: i retroscena delle gare raccontati dagli speaker, con “Il Cappe” e tanti contributi video! Un’intervista esclusiva dalla 100km del Passatore con Federica Moroni e il team Living Sport di Rimini e Cesena I promo delle gare in arrivo selezionati per voi Tanti video highlights dalle manifestazioni in tutta Italia In diretta ogni mercoledì alle 20:30 con gli atleti top del panorama nazionale Ogni venerdì alle 21:00 con l’esperto di turno, storie di gara e curiosità Mandaci i tuoi video: sabrinarun2u@gmail.com