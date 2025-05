In questa puntata speciale di #DECADE, Alice Liverani incontra Jacopo Perugini per raccontare tutto quello che c’è da sapere sulle regole ufficiali della canoa . Dalle discipline alle categorie, dalle attrezzature omologate alle norme di sicurezza in acqua, un viaggio tra tecnica, regolamento e passione. Perfetto per atleti, allenatori, appassionati di sport acquatici e curiosi che vogliono scoprire come si pratica davvero questo sport dinamico e affascinante Non perdere questo episodio per capire come si diventa canoisti… secondo le regole! Ascolta ora su tutte le piattaforme.