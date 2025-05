Darderi-Draper oggi, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Cominciano i match del secondo turno nel tabellone maschile agli Internazionali d’Italia. Tra i tennisti azzurri impegnati quest’oggi c‘è anche Luciano Darderi, atteso da una sfida decisamente affascinante contro il britannico Jack Draper, numero cinque del mondo.

Darderi ha fatto il suo esordio contro il cinese Bu, ottenendo una bella vittoria in due set. Una stagione finora sulla terra comunque positiva per il numero 46 del ranking, che è riuscito anche a conquistare il titolo a Marrakech. Chiaramente quella di stasera è una sfida difficilissima per Darderi, chiamato sicuramente alla prestazione più importante della sua carriera.

Draper è reduce dalla finale di Madrid, dove è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud. La terra di Roma, però, è completamente diversa da quella della capitale spagnola e c’è sicuramente curiosità nel vedere come il britannico si comporterà al Foro Italico dopo gli ultimi brillanti mesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Luciano Darderi-Jack Draper, valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis o Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport

CALENDARIO DARDERI-DRAPER ATP ROMA 2025

Venerdì 9 Maggio

Grand Stand Arena

Quinto match: Luciano Darderi-Jack Draper – Diretta TV Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis o Sky Sport Max (in base a contemporaneità)

In precedenza

Dimitrov-Passaro (dalle ore 11.00)

Danilovic-Zheng (non prima delle 13.00)

Arango-Andreeva

Navarro-Rakhimova

PROGRAMMA DARDERI-DRAPER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis o Sky Sport Max (in base a contemporaneità)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport