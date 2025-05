In questa intervista, approfondiamo cosa significa praticare CrossFit oggi in Italia, come si struttura questo tipo di allenamento e qual è il suo impatto reale su chi lo pratica. ️ A parlarne con noi: ️‍♂️ Matteo Pozzati, Country Manager CrossFit Italia, che spiega: Quali sono le differenze tra un box e le palestre tradizionali Come si svolgono le classi e che tipo di attrezzature vengono usate Che tipo di formazione è richiesta per chi vuole insegnare Com’è cresciuto il fenomeno in Italia, anche a livello numerico Accanto a lui, Michela Amodei, proprietaria di un box e atleta tra le più titolate nel panorama nazionale, racconta: La sua esperienza come sportiva e come insegnante L’evoluzione che vede nelle persone che iniziano a praticare La varietà delle fasce d’età coinvolte Il suo percorso che l’ha portata al podio europeo nella disciplina HYROX Un’intervista concreta e informativa per chi vuole capire cos’è il CrossFit oggi: non uno spot, ma uno sguardo da dentro al fenomeno. ️ Conduce: Alice Liverani Iscriviti al canale per altri approfondimenti su allenamento, sport e benessere. #CrossFit #FocusIntervista #MatteoPozzati #MichelaAmodei #AliceLiverani #HYROX #AllenamentoFunzionale #FitnessConsapevole ️ Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un’occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! https://streamyard.com/pal/d/5807209940779008