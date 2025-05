Chi è Antonia Ruzic, la prima avversaria di Tyra Grant agli Internazionali d’Italia: arriva dalle qualificazioni

Sarà una giornata speciale agli Internazionali d’Italia 2025, visto che questa sera ci sarà l’esordio di Tyra Caterina Grant. C’è sicuramente grande attesa e curiosità per la prima partita ufficiale da tennista italiana per la classe 2008, attuale numero 335 del ranking WTA, che affronterà in serata sul Campo Centrale la croata Antonia Ruzic, numero 117 della classifica mondiale.

Tyra Caterina è figlia dell’ex giocatore di basket Tyrone Grant, che ha militato per molti anni nel nostro campionato, e di Cinzia Giovinco, anche lei atleta e maestra di tennis. Proprio mentre il papà giocava a Veroli, Tyra Caterina è nata a Roma il 12 marzo del 2008. Legatissima da sempre all’Italia, ad inizio carriera, però, Grant ha giocato sotto bandiera americana. Negli ultimi anni la Federazione ha però cominciato un lungo lavoro per portare Tyra Caterina a diventare italiana, con l’esordio che avverrà proprio a Roma.

Quella di stasera è una sfida comunque tutta da giocare, anche se chiaramente il fattore emotivo all’inizio potrebbe darsi sentire per la diciasettenne. Non sarà comunque la prima di sempre per Tyra Caterina Grant in un tabellone principale del circuito WTA, visto che qualche settimana aveva già giocato il primo turno nel WTA 1000 di Miami, cedendo in due set all’austriaca Julia Grabher.

Match tra giovani quello di oggi, visto che Antonia Ruzic ha 22 anni. La croata è stata brava a superare le qualificazioni, battendo prima la cinese Yuan, testa di serie numero 23, per 6-3 6-4; poi successivamente la tedesca Niemeier con un duplice 6-3. Una doppia vittoria sicuramente importante per la numero 117 del mondo, che si è trovata così aperta la strada per il tabellone principale al Foro Italico.

In questa stagione il miglior risultato di Ruzic è stato senza alcun dubbio il secondo turno raggiunto nel WTA di Linz. Dopo aver superato le qualificazioni, la croata ha battuto all’esordio l’egiziana Sherif, ottenendo la sua prima vittoria in un tabellone principale del massimo circuito. Nel turno successivo è stata poi sconfitta dall’ucraina Yastremska per 7-5 6-1. Ruzic ha provato anche le qualificazioni a Madrid, ma è stata eliminata dalla connazionale Jana Fett.