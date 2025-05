’arrivo a Vicenza, pur senza sconvolgere la classifica generale, ha offerto spunti interessanti sullo stato di forma dei big del Giro d’Italia 2025. Il messicano Isaac Del Toro continua a stupire: il suo terzo posto conferma un’ottima condizione, ma le grandi salite all’orizzonte diranno la verità. Intanto, segnali positivi da Roglic e Tiberi, mentre Ayuso non è apparso al meglio, ma potrebbe essere in fase di crescita in vista dell’ultima, decisiva settimana. La vittoria di tappa è andata ancora una volta al danese Mads Pedersen, alla sua quarta affermazione in questa edizione, davanti al belga Wout Van Aert. A raccontare emozioni, strategie e prospettive è Paolo Savoldelli, ex campione e voce autorevole del ciclismo, intervistato da Gian Luca Giardini.