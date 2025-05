Le protagoniste di questa puntata speciale di Beach Zone sono Sofia Balducci ed Eleonora Sestini, due giocatrici di grande talento pronte a lasciare il segno nel World Tour. Sofia Balducci ha superato con successo le qualificazioni del torneo in coppia con Annibalini, mentre Eleonora Sestini è qualificata per la fase ad eliminazione diretta in coppia con Mancinelli. Il duo di Sestini è una delle nuove coppie emergenti del circuito tricolore, ma Eleonora sottolinea anche la vocazione internazionale del suo binomio, allenato dal coach Thomas Casali. In questa intervista esclusiva, Alice Liverani ed Enrico Spada hanno incontrato le due atlete per parlare delle loro esperienze, delle sfide affrontate e delle ambizioni per il futuro nel beach volley, sia a livello nazionale che internazionale.