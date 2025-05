Jessica Allegretti e Valentina Calì ci raccontano l’inizio della loro stagione insieme, una nuova avventura che le vedrà protagoniste nel campionato italiano di beach volley. Nonostante i pochi allenamenti a causa di impegni logistici e lavorativi, le due atlete sono pronte a dare il massimo. Dopo il 13° posto ottenuto al Future di Cervia, Jessica e Valentina sono determinate a migliorare le loro prestazioni nel circuito tricolore che prenderà il via il prossimo mese. In questa intervista esclusiva, rilasciata sul divano del salotto del Fantini Club, le due atlete parlano della loro preparazione, delle sfide che le aspettano e della voglia di raggiungere risultati prestigiosi. Guarda l’intervista completa con Alice Liverani ed Enrico Spada, per scoprire tutti i dettagli sulla stagione 2025 delle due campionesse.