Cindy Lee Fezzi ed Erika Ditta hanno formato una nuova coppia destinata a fare la differenza nel mondo del beach volley italiano. In questa intervista esclusiva, le due specialiste della sabbia raccontano la nascita di questo promettente sodalizio, le loro prime esperienze insieme e il debutto internazionale al Future di Cervia. Le due atlete svelano anche le loro speranze per la stagione 2025 e le ambizioni per il futuro del beach volley italiano. Scopri tutte le novità in questa puntata speciale di Beach Zone, condotta da Alice Liverani ed Enrico Spada, dove Cindy Lee Fezzi ed Erika Ditta ci parlano della loro nuova avventura sportiva.