Nuova coppia per puntare ad una grande stagione: Tiziano Andreatta e Davide Benzi hanno lasciato i loro compagni storici per unirsi in un binomio di alto livello che ha già dimostrato il suo valore chiudendo al secondo posto al debutto il Future di Valencia e anche a Cervia punta in alto. Benzi e Andreatta raccontano il loro passato (entrambi sono stati campioni d’Italia) ma soprattutto presente e futuro ai microfoni della puntata speciale di Beach Zone condotta da Alice Liverani ed Enrico Spada