Angela Andreoli, vice-campionessa olimpica a squadre e due volte campionessa europea con la squadra, è la protagonista di questa puntata di Ginnasticomania!

Angela ha conquistato il cuore del mondo affrontando per ultima l’esercizio al corpo durante la finale a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024. La sua straordinaria performance ha garantito alle fate azzurre la medaglia d’argento!

In questa intervista esclusiva, Chiara Sani ha avuto l’opportunità di parlare con Angela in occasione del Trofeo Internazionale di Jesolo 2025. Angela ci racconta come procede il suo recupero e come si sta preparando per il suo grande rientro nel mondo della ginnastica!

